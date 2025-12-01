Raid ucraino contro la flotta ombra di Mosca | il Gruppo 13 torna a colpire nel Mar Nero
L'intelligence ucraina è tornata a colpire con i suoi droni navali, mettendo nel mirino delle petroliere associate alla "flotta fantasma" che Mosca impiega per contrabbandare petrolio sottoposto a sanzioni. Il Servizio di sicurezza ucraino, Sbu, ha rivendicato gli attacchi sferrati contro due petroliere che battono bandiera gambiana, la Kairo e la Virat, con droni Sea Baby impiegati come barchini esplosivi. Entrambe le petroliere sono considerate parte di quella che viene definita la " flotta ombra " russa. Le due navi si trovavano nel Mar Nero quando sono state colpite dai piccoli battelli condotti in remoto dagli operatori, di solito commando del " Gruppo 13 ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
"Se perdiamo la nostra unità, rischiamo di perdere tutto", l'appello del presidente ucraino. Nella notte ancora raid russi contro Kiev - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina Nella notte raid su Kiev: un morto e 11 feriti. Putin insiste sulla cessione del Donbass come condizione per la pace. Duro colpo per Zelensky: ieri, nell'ambito dello scandalo corruzione, è stato rimosso Andriy Yermak, potente capo di gabinetto e pri Vai su X
Raid ucraino contro la flotta ombra di Mosca: il "Gruppo 13" torna a colpire nel Mar Nero - L'intelligence ucraina ha rivendicato gli attacchi contro due petroliere della "flotta ombra" russa nel Mar Nero. Segnala ilgiornale.it
Due petroliere della flotta fantasma russa colpite da droni nel Mar Nero. Raid anche contro terminal in Russia - Droni navali hanno colpito la Virat e la Kairos, già sanzionate per per il trasporto di petrolio dai porti russi. Secondo msn.com