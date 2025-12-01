Raid ucraino contro la flotta ombra di Mosca | il Gruppo 13 torna a colpire nel Mar Nero

Ilgiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intelligence ucraina è tornata a colpire con i suoi droni navali, mettendo nel mirino delle petroliere associate alla "flotta fantasma" che Mosca impiega per contrabbandare petrolio sottoposto a sanzioni. Il Servizio di sicurezza ucraino, Sbu, ha rivendicato gli attacchi sferrati contro due petroliere che battono bandiera gambiana, la Kairo e la Virat, con droni Sea Baby impiegati come barchini esplosivi. Entrambe le petroliere sono considerate parte di quella che viene definita la " flotta ombra " russa. Le due navi si trovavano nel Mar Nero quando sono state colpite dai piccoli battelli condotti in remoto dagli operatori, di solito commando del " Gruppo 13 ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

raid ucraino contro la flotta ombra di mosca il gruppo 13 torna a colpire nel mar nero

© Ilgiornale.it - Raid ucraino contro la flotta ombra di Mosca: il "Gruppo 13" torna a colpire nel Mar Nero

Altre letture consigliate

raid ucraino contro flottaRaid ucraino contro la flotta ombra di Mosca: il "Gruppo 13" torna a colpire nel Mar Nero - L'intelligence ucraina ha rivendicato gli attacchi contro due petroliere della "flotta ombra" russa nel Mar Nero. Segnala ilgiornale.it

raid ucraino contro flottaDue petroliere della flotta fantasma russa colpite da droni nel Mar Nero. Raid anche contro terminal in Russia - Droni navali hanno colpito la Virat e la Kairos, già sanzionate per per il trasporto di petrolio dai porti russi. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Raid Ucraino Contro Flotta