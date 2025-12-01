Raid contro La Stampa Albanese | No atti di violenza ma sia un monito ai giornalisti che non fanno il proprio lavoro cioè riportare i fatti - VIDEO

Dopo il raid di alcuni manifestanti pro-pal contro la redazione de La Stampa, Albanese ha denunciato gli atti di violenza. La relatrice ONU ha esprimendo anche un suo dissenso nei confronti dei giornalisti che non fanno il proprio lavoro nel riportare i fatti Francesca Albanese, relatrice spe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Raid contro La Stampa, Albanese: “No atti di violenza, ma sia un monito ai giornalisti che non fanno il proprio lavoro, cioè riportare i fatti” - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Fanno discutere le parole della relatrice Onu dopo il raid alla Stampa: dal sindaco ai consiglieri del Pd. E la Lega chiede la revoca della cittadinanza - facebook.com Vai su Facebook

Raid alla Stampa, l’inchiesta si allarga. Elkann: “Non ci facciamo intimidire” Vai su X

Cosa ha detto Francesca Albanese sul raid ProPal a La Stampa e perché è stata attaccata - Continuano a far discutere le parole di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati) sull'attacco alla redazione di ... Segnala fanpage.it

Francesca Albanese e il raid a La Stampa: a Bologna si riaccende il dibattito sulla cittadinanza onoraria - In Consiglio comunale, l'opposizione presenta un ordine del giorno per un passo indietro sul conferimento del titolo ... Come scrive today.it

Vittorio Feltri asfalta Francesca Albanese: "Follia pura, giustifica il terrorismo" - Secondo lui, quanto accaduto venerdì scorso a Torino, nella redazione della Stampa, è un vero e proprio atto di ... tag24.it scrive

Cara Francesca Albanese la violenza contro La Stampa è un’intimidazione e i giornalisti non hanno bisogno di nessun “monito” - Ma la violenza non ammonisce: ecco perché la sua frase non regge ed è pericolosa ... Segnala famigliacristiana.it

Francesca Albanese, le parole sul raid a «La Stampa» riaccendono la discussione a Bologna sulla cittadinanza onoraria. Il sindaco prende le distanze dalla relatrice Onu - Si riaccende il dibattito sull'onorificenza alla relatrice Onu per la Palestina. Segnala corrieredibologna.corriere.it

'Condanno ma è un monito', bufera sulle parole di Albanese - "Condanno" l'irruzione a La Stampa, a Torino, "è necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione. Come scrive ansa.it