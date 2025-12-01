Raid alla sinagoga di Roma | indaga la Digos caccia a due incappucciati
I poliziotti della Digos indagano sul raid vandalico in una sinagoga di Roma, in zona Monteverde. Secondo quanto si apprende, alle 4.30 di notte due persone, con il volto travisato, hanno scritto 'Monteverde antisionista e antifasicista' e 'Palestina Libera' sul muro della Sinagoga in via Giuseppe Pianese a Roma e imbrattato con vernice nera la targa d’intitolazione. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
