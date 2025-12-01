Rai1 cambia tutto | Paradiso delle Signore spostato per battere Canale 5 sul tempo
Rai1 sta osservando con estrema attenzione ogni minuto della sua programmazione. La competizione con Canale 5 si è riaccesa e la rete pubblica ha deciso di intervenire in modo chirurgico sul pomeriggio, ricalibrando gli orari per massimizzare lo share. Il primo segnale è stato il cambio di Affari Tuoi, che ora termina prima. Ora tocca al pomeriggio, con una modifica piccola nella forma ma significativa negli effetti. Tg1 e Meteo anticipano alle 16:00. Dal 1° dicembre 2025, il blocco informativo delle 16:00 arriva subito dopo La Volta Buona, il talk di spettacolo guidato da Caterina Balivo. L’anticipazione del Tg1 non è casuale: le analisi minuto per minuto mostravano che il telegiornale partiva troppo tardi e penalizzava l’avvio di Vita in Diretta, che entrava in onda con una curva più bassa rispetto alla concorrenza. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
