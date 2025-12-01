Rai 1 Barbara D’Urso | Io alla conduzione di ‘Surprise Surprise’? Mi piacerebbe

Golssip.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso alla conduzione del nuovo programma di Rai 1 'Surprise Surprise'? La conduttrice TV risponde così. 🔗 Leggi su Golssip.it

rai 1 barbara d8217urso io alla conduzione di 8216surprise surprise8217 mi piacerebbe

© Golssip.it - Rai 1, Barbara D’Urso: “Io alla conduzione di ‘Surprise Surprise’? Mi piacerebbe”

Leggi anche questi approfondimenti

Santa Messa Rai 1 oggi 24 agosto 2025/ Diretta video da Martina Franca. Angelus Papa Leone XIV in Vaticano - La Santa Messa su Rai 1 oggi 24 agosto 2025: la diretta video streaming da Martina Franca e l'Angelus di Papa Leone XIV in Vaticano LA DIRETTA RAI 1 DELLA SANTA MESSA DALLA CHIESA MARIA SANTISSIMA DI ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Rai 1 Barbara D8217urso