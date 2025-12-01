Rage Bait | il significato della parola dell’anno secondo l’Oxford Dictionary

Oxford University Press ha scelto «rage bait» come parola dell’anno. Se negli anni scorsi il lessico dell’online ruotava, infatti, attorno alla fatica mentale dello scroll infinito, oggi è l’indignazione a occupare il centro della scena. Secondo Casper Grathwohl, presidente di Oxford Languages, il termine avrebbe visto un’impennata d’uso — triplicato in dodici mesi – a dimostrazione di «quanto siamo diventati consapevoli delle tattiche manipolative che ci coinvolgono online». Il significato di «rage bait». Secondo l’Oxford Dictionary, rage bait indica contenuti creati per provocare rabbia, frustrazione o indignazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rage Bait: il significato della parola dell’anno secondo l’Oxford Dictionary

Leggi anche questi approfondimenti

Rage bait, la parola dell’anno secondo Oxford: quando l’indignazione diventa carburante per i social ilsole24ore.com/art/rage-bait-… Vai su X

#1dicembre2025 L'Oxford English Dictionary, il principale vocabolario della lingua inglese, sceglie 'rage bait' come parola dell'anno 2025. Il termine, che letteralmente significa "esca per la rabbia", descrive tutti quei contenuti online creati appositamente per s - facebook.com Vai su Facebook

Rage Bait: il significato della parola dell’anno secondo l’Oxford Dictionary - Definito come il contenuto creato per provocare indignazione e aumentare l’engagement, il “rage bait” è stato eletto parola dell’anno 2025. Come scrive panorama.it

«Rage bait» è la parola del 2025 per l'Oxford English Dictionary: l’indignazione come motore trainante del web - Lo storico dizionario della lingua inglese ha eletto «rage bait» come parola dell’anno: un’analisi del suo significato e le altre espressioni in lizza per il primato ... Da msn.com

Rage bait, la parola dell’anno secondo Oxford: quando l’indignazione diventa carburante per i social - Una fotografia dell’ecosistema digitale in cui indignazione e algoritmi plasmano conversazioni, comportamenti e nuovi modi di interagire online ... Secondo ilsole24ore.com

"Rage bait", cosa significa la parola dell'anno per Oxford Dictionary - Nel 2024, il termine ha guadagnato rapidamente popolarità sui social media ed è diventato parte ... tg24.sky.it scrive

'Rage bait' è la parola del 2025 secondo l'Oxford Dictionary - Il contenuto provocatorio che scatena rabbia sui social conquista il riconoscimento dell'autorevole dizionario della lingua inglese, riflettendo le dinamiche emotive della nostra vita digitale ... Scrive adnkronos.com

«Rage bait» è la parola dell’anno per l’Oxford Dictionary: cosa significa e perché è stata scelta - Un termine che forse non tutti conoscono, perlomeno in Italia, ma che secondo gli esperti della prestigiosa Oxford ... msn.com scrive