Rage bait è la parola dell’anno per l’Oxford Dictionary | cosa significa e perché è stata scelta

È «rage bait» la parola dell’anno scelta dall’ Oxford English Dictionary per il 2025. Un termine che forse non tutti conoscono, perlomeno in Italia, ma che secondo gli esperti della prestigiosa Oxford University Press offre un ritratto perfetto dell’ecosistema mediatico di oggi, dove l’ indignazione e la rabbia sono un carburante fondamentale. «In una perfetta sintesi del caos del 2025, e in seguito a un voto pubblico e all’analisi dei nostri esperti linguistici, rage bait è stata incoronata parola dell’anno», scrive l’istituto in un post su Instagram. Cosa significa rage bait?. Già, ma cosa significa di preciso rage bait? I linguisti di Oxford lo definiscono come un contenuto online creato appositamente per provocare rabbia o indignazione attraverso elementi provocatori o offensivi, in genere pubblicato per aumentare il traffico o l’interazione su una particolare pagina web o piattaforma di social media. 🔗 Leggi su Open.online

