‘Rage bait' è la parola dell'anno 2025 per l'Oxford Dictionary | che cosa significa e perché è stata scelta
‘Rage bait’ ('esca per la rabbia') è la parola dell'anno 2025 per l'Oxford Dictionary. Il termine indica contenuti che provocano rabbia per aumentare traffico o interazione in rete ma che hanno un impatto anche su dibattiti e comportamenti 'offline'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'Oxford English Dictionary ha identificato il sostantivo "rage bait" (esca della rabbia) come parola dell'anno. È un contenuto online creato per provocare rabbia o indignazione attraverso elementi provocatori o offensivi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
“Rage bait”, contenuto acchiappa-rabbia… esca, provocazione virale per scatenare la reazione degli internauti… Ecco la parola dell’anno per il dizionario #Oxford ( @OxUniPress) che fa capire l’aria che tira online. @RSIInfo_ Vai su X