&#8216;Rage bait' è la parola dell'anno 2025 per l'Oxford Dictionary | che cosa significa e perché è stata scelta

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rage bait’ ('esca per la rabbia') è la parola dell'anno 2025 per l'Oxford Dictionary. Il termine indica contenuti che provocano rabbia per aumentare traffico o interazione in rete ma che hanno un impatto anche su dibattiti e comportamenti 'offline'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

