Ragazzo chiama il 112 | Sto per buttarmi sotto al treno Salvato così da un carabiniere

Thesocialpost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono momenti in cui una telefonata diventa molto più di un gesto quotidiano. Diventa un varco tra la vita e l’abisso, un filo sottilissimo che separa la disperazione dalla possibilità di essere ascoltati. Nelle sale operative delle forze dell’ordine, dove ogni squillo può annunciare un’urgenza, il tempo non scorre mai come altrove: ogni istante pesa, ogni parola conta, ogni esitazione può trasformare un evento critico in una tragedia. È in questo spazio fatto di tensione, professionalità e umanità che talvolta si compiono gesti straordinari, invisibili ai più, ma fondamentali per chi ha bisogno di aiuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ragazzo chiama il 112 sto per buttarmi sotto al treno salvato cos236 da un carabiniere

© Thesocialpost.it - Ragazzo chiama il 112: “Sto per buttarmi sotto al treno”. Salvato così da un carabiniere

Approfondisci con queste news

ragazzo chiama 112 stoRagazzo di 17 anni chiama il 112: «Sto per buttarmi sotto al treno». Un carabiniere lo tiene al telefono ed evita la tragedia - Un Carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di ... Si legge su msn.com

ragazzo chiama 112 stoColleferro, carabiniere evita la tragedia e salva la vita a un ragazzo: "Sto per buttarmi sotto al treno" - Un 17enne intenzionato a togliersi la vita è stato salvato da un carabiniere a Colleferro: ecco cosa è successo ... Segnala notizie.it

«Voglio ordinare le pizze», bambino chiama il 112 e salva la mamma e i fratellini dal papà violento che li stava massacrando di botte - «Vorrei ordinare delle pizze», ha detto all'operatore dall'altra parte del telefono. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzo Chiama 112 Sto