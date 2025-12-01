Ragazzo chiama il 112 | Sto per buttarmi sotto al treno Salvato così da un carabiniere

Ci sono momenti in cui una telefonata diventa molto più di un gesto quotidiano. Diventa un varco tra la vita e l'abisso, un filo sottilissimo che separa la disperazione dalla possibilità di essere ascoltati. Nelle sale operative delle forze dell'ordine, dove ogni squillo può annunciare un'urgenza, il tempo non scorre mai come altrove: ogni istante pesa, ogni parola conta, ogni esitazione può trasformare un evento critico in una tragedia. È in questo spazio fatto di tensione, professionalità e umanità che talvolta si compiono gesti straordinari, invisibili ai più, ma fondamentali per chi ha bisogno di aiuto.

