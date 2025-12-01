Ragazza di 23 anni molestata sul bus inseguita e picchiata a pugni in faccia L’aggressore | È stata lei

Dopo essere stato rifiutato, un 27enne ha aggredito una 23enne sul bus a Bergamo: "Sei un putt***. Ti uccido". L'uomo è stato arrestato per violenza privata e lesioni, ma davanti al giudice ha negato l'accaduto: "È stata lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In pieno centro a Milano una ragazza di 24 anni è stata violentata da un 22enne che aveva appena conosciuto in un locale. Bloccato dai bodyguard, è stato denunciato a piede libero e sarà sentito dagli inquirenti - facebook.com Vai su Facebook

Una #ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a #Milano, nei pressi di un locale. Il personale del #118 è arrivato in via Crocefisso e l'ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove Vai su X

Bergamo, 23enne molestata sul bus, inseguita e picchiata a pugni in faccia: “Vediamo chi ti salva” - Ragazza 23enne molestata sul bus a Bergamo: inseguita in strada e picchiata selvaggiamente da un 27enne. Lo riporta fanpage.it

Viene trascinata all'interno di un portone e picchiata brutalmente: si salva grazie all'intervento di una passante - L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, aveva già diversi precedenti penali per furto e rapina ... Secondo today.it

Bergamo, molestata sul bus, pedinata e trascinata in un portone: la salvano una passante e il fidanzato. L'arrestato già processato due ore prima - Ma davanti al giudice nega: «È stata lei» ... Da msn.com