Ragazza di 23 anni molestata sul bus inseguita e picchiata a pugni in faccia L’aggressore | È stata lei

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere stato rifiutato, un 27enne ha aggredito una 23enne sul bus a Bergamo: "Sei un putt***. Ti uccido". L'uomo è stato arrestato per violenza privata e lesioni, ma davanti al giudice ha negato l'accaduto: "È stata lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

