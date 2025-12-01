Radio Kiss Kiss apre il microfono alla magia delle Winx
Dal 1 al 6 dicembre 2025, nella fascia 12:00–14:00 di Radio Kiss Kiss, l’universo di Winx Club prende vita con il concorso “MAGIA ON AIR”, un gioco in diretta all’interno di “Mi Piace” che invita gli ascoltatori a mettersi in gioco, condividere emozioni e aggiudicarsi esclusivi kit di bambole. Un appuntamento radiofonico pieno di magia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il giornalista Paolo Del Genio, intervenendo sulla sfida tra Roma e Napoli. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Radio Kiss Kiss accende la solidarietà con “It’s Time” - Profit, cinque aree di intervento e un unico obiettivo: usare la forza della radio e degli altri media Kiss Kiss (TV, social e app) per sostenere concretamente chi ogni giorno ... Come scrive iltitolo.it
Radio Kiss Kiss apre la stagione dei concerti al Plebiscito - Il concerto di Radio Kiss Kiss ha aperto ieri la stagione della musica a piazza del Plebiscito. Riporta ansa.it
“It’s Time”, la radio che diventa solidarietà: Kiss Kiss lancia la campagna natalizia 2025 - Dal 1° al 25 dicembre, Radio Kiss Kiss accende i riflettori sulla solidarietà con “It’s Time”, una grande iniziativa di beneficenza che unisce dieci organizzazioni non profit in un unico progetto nazi ... Lo riporta fm-world.it