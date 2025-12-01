Radio Kiss Kiss apre il microfono alla magia delle Winx

Dal 1 al 6 dicembre 2025, nella fascia 12:00–14:00 di Radio Kiss Kiss, l'universo di Winx Club prende vita con il concorso "MAGIA ON AIR", un gioco in diretta all'interno di "Mi Piace" che invita gli ascoltatori a mettersi in gioco, condividere emozioni e aggiudicarsi esclusivi kit di bambole. Un appuntamento radiofonico pieno di magia .

