Radio Kiss Kiss accende il Natale solidale con dieci storie da aiutare

Dal 1 al 25 dicembre 2025 la musica di Radio Kiss Kiss si trasforma in aiuto concreto con "It's Time", iniziativa natalizia nata per sostenere dieci Organizzazioni Non Profit italiane. Per quasi un mese, l'emittente mette in rete ascoltatori e solidarietà, raccontando storie vere di giovani, famiglie, animali e ambiente. Un Natale che diventa azione.

