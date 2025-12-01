QUI CREMONESE Nicola test Bologna dopo tre sconfitte | Dobbiamo imparare a concretizzare prima

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il momento non è dei più facili e all’orizzonte si staglia un ostacolo complicato da sormontare. Mentre le rivali per la salvezza iniziano a farsi sotto, la Cremonese - reduce da tre sconfitte consecutive - è attesa all’esame Bologna, a tutti gli effetti una big. Questa sera, ore 20.45 in Emilia, i grigiorossi cercano l’impresa per ritrovare punti e certezze. Davide Nicola chiede grinta e fiducia nei propri mezzi: "Da questa partita possiamo crescere. Il Bologna è una squadra veloce e aggressiva. Ultimamente abbiamo giocato con avversari dagli obiettivi diversi dai nostri, ma non ci sarà una gara in cui non proveremo a portare a casa il risultato attraverso il gioco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

qui cremonese nicola test bologna dopo tre sconfitte dobbiamo imparare a concretizzare prima

© Sport.quotidiano.net - QUI CREMONESE. Nicola, test Bologna dopo tre sconfitte: "Dobbiamo imparare a concretizzare prima»

Contenuti che potrebbero interessarti

cremonese nicola test bolognaQUI CREMONESE. Nicola, test Bologna dopo tre sconfitte: "Dobbiamo imparare a concretizzare prima» - Il momento non è dei più facili e all’orizzonte si staglia un ostacolo complicato da sormontare. Riporta msn.com

cremonese nicola test bolognaNicola: "Bologna il test che farà crescere ancora la Cremonese" - Per riprendersi dalla serie di tre sconfitte consecutive, il Bologna non è certo l’ avversario ideale su cui puntare eppure ... Come scrive laprovinciacr.it

cremonese nicola test bolognaPagina 0 | Dove vedere Bologna-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario - La tredicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese: la squadra di Italiano vuole tenere il passo delle grandi, quella di Nicola vuole tornare alla vittori ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Nicola Test Bologna