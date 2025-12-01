QUI CREMONESE Nicola test Bologna dopo tre sconfitte | Dobbiamo imparare a concretizzare prima
Il momento non è dei più facili e all’orizzonte si staglia un ostacolo complicato da sormontare. Mentre le rivali per la salvezza iniziano a farsi sotto, la Cremonese - reduce da tre sconfitte consecutive - è attesa all’esame Bologna, a tutti gli effetti una big. Questa sera, ore 20.45 in Emilia, i grigiorossi cercano l’impresa per ritrovare punti e certezze. Davide Nicola chiede grinta e fiducia nei propri mezzi: "Da questa partita possiamo crescere. Il Bologna è una squadra veloce e aggressiva. Ultimamente abbiamo giocato con avversari dagli obiettivi diversi dai nostri, ma non ci sarà una gara in cui non proveremo a portare a casa il risultato attraverso il gioco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
