Questo tessuto originario delle Highland scozzesi sta vivendo una nuova fase creativa in cui smette di essere un semplice richiamo alla tradizione trasformandosi in un segno distintivo della moda contemporanea
Se c’è un disegno che evoca l’inverno, le giornate con temperature sotto zero e la “cozyness” della stagione più fredda, quello è il tartan. . Le maison e i designer lo utilizzano oggi con un approccio più libero, inserendolo in capi dalle linee pulite e moderne, come fatto da Yves Saint Laurent e Antonio Marras. Il motivo a quadri, un tempo legato quasi esclusivamente al folklore scozzese o allo stile preppy, diventa così protagonista di trench dalla costruzione morbida, di tailleur essenziali con tagli impeccabili e di abiti rigorosi che trovano nel contrasto tra classicità e innovazione la loro forza narrativa. 🔗 Leggi su Amica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sai perché si chiama “Toile de Jouy”? Il nome deriva dal tessuto originale da cui questo stile di carta decorativa prende ispirazione. “Toile de Jouy” significa “tessuto di Jouy” e rimanda a Jouy-en-Josas, la cittadina francese dove, nel 1760, Christophe Philippe - facebook.com Vai su Facebook
Tartan, la storia di un tessuto-icona dalle Highlands alla haute couture - Realizzato con un unico taglio di tessuto a quadretti di almeno 8 metri di ... Riporta ilsole24ore.com
La storia del tartan, dalla Scozia al resto del mondo - Lo scorso primo aprile al Victoria and Albert Museum di Dundee, in Scozia, è stata inaugurata una mostra dedicata al tartan, il tipico tessuto a linee e quadri sovrapposti che in Italia chiamiamo ... Si legge su ilpost.it
Come il tartan è entrato nei nostri guardaroba - Dalle Highlands scozzesi all'haute couture, fino a diventare simbolo della contro cultura punk: ecco come questo motivo ha conquistato generazioni. Da esquire.com