Se c'è un disegno che evoca l'inverno, le giornate con temperature sotto zero e la "cozyness" della stagione più fredda, quello è il tartan. . Le maison e i designer lo utilizzano oggi con un approccio più libero, inserendolo in capi dalle linee pulite e moderne, come fatto da Yves Saint Laurent e Antonio Marras. Il motivo a quadri, un tempo legato quasi esclusivamente al folklore scozzese o allo stile preppy, diventa così protagonista di trench dalla costruzione morbida, di tailleur essenziali con tagli impeccabili e di abiti rigorosi che trovano nel contrasto tra classicità e innovazione la loro forza narrativa.

Questo tessuto originario delle Highland scozzesi sta vivendo una nuova fase creativa in cui smette di essere un semplice richiamo alla tradizione, trasformandosi in un segno distintivo della moda contemporanea