All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ebbene sì, oggi è l'ultimo giorno per approfittare delle offerte del Black Friday. La settimana del Black Friday di Amazon termina oggi, a mezzanotte, dunque se sei ancora indeciso sul tuo prossimo orologio, smartwatch, rasoio o sneaker Nike, queste sono le ultime ore per fare la tua scelta. E se tra tutti gli orologi in sconto, hai una passione particolare per i segnatempo di Timex: sei nel posto giusto e ora ti spieghiamo perché. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questi orologi Timex costano meno di 50 euro e possono diventare l'affare last-minute del tuo Black Friday