Quell' uragano di papà Zachery Tyler Bryan arrestato per la sesta volta in cinque anni

L'ex star della tv presente in serie come Smallville e Buffy, l'ammazzavampiri, di nuovo nei guai con la giustizia dopo i numerosi arresti del passato. La star del piccolo schermo Zachery Tyler Bryan è stato arrestato dalla polizia di Eugene, in Oregon, in seguito ad una presunta violazione della libertà vigilata in seguito alla sua precedente condanna per violenza domestica. Attualmente, l'attore è detenuto nel carcere della Contea di Lane senza possibilità di essere rilasciato su cauzione. Secondo i media, Bryan dovrebbe tornare in libertà nella giornata di mercoledì. L'arresto per violenza domestica di Zachery Tyler Bryan Insieme all'attore è stata arrestata anche la fidanzata Johnnie Faye Cartwright, che dovrà affrontare cinque capi d'accusa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

