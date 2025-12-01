Quelle luci là dentro Garlasco quel mistero nel delitto Poggi | Non doveva esserci nessuno
Nel fitto intreccio di interrogativi che ancora avvolge il delitto di Garlasco, un dettaglio in particolare continua a emergere come un nodo irrisolto, capace di alimentare inquietudini e nuove domande. È l’episodio riguardante la villetta disabitata della nonna di Chiara Poggi, a Gropello Cairoli, la notte tra il 12 e il 13 agosto 2007: un frammento apparentemente secondario, ma che a distanza di anni torna a imporsi come possibile elemento decisivo nella ricostruzione delle ore che precedettero l’omicidio della giovane. Tre testimoni, infatti, notarono in quella notte insolita un’attività anomala nell’abitazione, solitamente vuota perché la proprietaria era ricoverata in una casa di riposo dopo un incidente stradale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
GARLASCO: "LAS VEGAS LOMELLINA" A Garlasco, quando si parla degli anni Sessanta e Settanta, salta sempre fuori un soprannome che sembra un’esagerazione ma in realtà affonda le radici nella storia locale: la “Las Vegas della Lomellina” – a volte pers - facebook.com Vai su Facebook
A me quello che fa paura non sono le indagini di #Garlasco. Fatte al tempo "con i piedi". E forse anche "con i soldi". Mi fa paura pensare a quanti "casi Garlasco" ci sono, ci sono stati e ci saranno. E che non finiranno mai sotto la luce dei riflettori... #27novembr Vai su X