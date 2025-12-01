Quelle luci là dentro Garlasco quel mistero nel delitto Poggi | Non doveva esserci nessuno

Nel fitto intreccio di interrogativi che ancora avvolge il delitto di Garlasco, un dettaglio in particolare continua a emergere come un nodo irrisolto, capace di alimentare inquietudini e nuove domande. È l’episodio riguardante la villetta disabitata della nonna di Chiara Poggi, a Gropello Cairoli, la notte tra il 12 e il 13 agosto 2007: un frammento apparentemente secondario, ma che a distanza di anni torna a imporsi come possibile elemento decisivo nella ricostruzione delle ore che precedettero l’omicidio della giovane. Tre testimoni, infatti, notarono in quella notte insolita un’attività anomala nell’abitazione, solitamente vuota perché la proprietaria era ricoverata in una casa di riposo dopo un incidente stradale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it