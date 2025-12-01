Quattro o cinque squadre in fuga e nessun dominatore | l' Italia imita l' Europa

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri e Conte (vincitori di 11 degli ultimi 15 scudetti) con un punto su Inter, Roma e forse Bologna, in campo stasera. Napoli-Juve domenica aggiungerà una pretendente o dirà: fuori una. Negli altri campionati, domina soltanto il Bayern. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

quattro o cinque squadre in fuga e nessun dominatore l italia imita l europa

© Gazzetta.it - Quattro (o cinque) squadre in fuga e nessun dominatore: l'Italia imita l'Europa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quattro (o cinque) squadre in fuga e nessun dominatore: l'Italia imita l'Europa - Allegri e Conte (vincitori di 11 degli ultimi 15 scudetti) con un punto su Inter, Roma e forse Bologna, in campo stasera. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quattro Cinque Squadre Fuga