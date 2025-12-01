Quattro morti in un bombardamento russo a Dnipro mentre Zelenskyj è a Parigi

Il 1 dicembre almeno quattro persone sono morte e 22 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo su Dnipro, grande città dell’Ucraina centrorientale, secondo un nuovo bilancio ufficiale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

