Quattro morti in un bombardamento russo a Dnipro mentre Zelenskyj è a Parigi

Il 1 dicembre almeno quattro persone sono morte e 22 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo su Dnipro, grande città dell'Ucraina centrorientale, secondo un nuovo bilancio ufficiale.

