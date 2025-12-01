Quattordicesima di dicembre in pensione chi la riceverà e quando arriva
Alcuni pensionati a dicembre riceveranno un assegno più alto di altri. Si tratta delle persone che non hanno potuto avere la quattordicesima pensionistica a luglio. In questo caso, infatti, il bonus riservato a chi percepisce una pensione bassa sarà erogato a dicembre. L’importo della quattordicesima può variare molto a seconda della pensione che ogni avente diritto percepisce e degli anni di contributi versati. Non è necessario fare alcuna richiesta per ottenerla: il suo accredito è automatico. Chi riceverà la quattordicesima a dicembre. Normalmente, la quattordicesima viene inserita automaticamente dall’ Inps nell’assegno che i pensionati ricevono a giugno o luglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
