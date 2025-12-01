Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 1 dicembre 2025
. Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 dicembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, il caso dell’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam di Torino, e un approfondimento sul rapporto tra sicurezza nelle città e Islam. 🔗 Leggi su Tpi.it
