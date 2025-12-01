Quarta Repubblica l’espulsione dell’imam di Torino al centro della puntata
Nicola Porro torna questa sera, lunedì 1º dicembre, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 1º dicembre 2025. Al centro della puntata, il caso dell’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam di Torino, e un approfondimento sul rapporto tra sicurezza nelle città e Islam. A seguire, gli assalti alla redazione de La Stampa e i legami tra il movimento pro-Palestina e la sinistra italiana. Chiude la puntata il caso Garlasco, con le ultime novità investigative sul DNA di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
