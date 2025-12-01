Quarta Repubblica l’espulsione dell’imam di Torino al centro della puntata di stasera
Nicola Porro torna questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su Rete 4, ecco le anticipazioni. Al centro della puntata ci sarà il caso dell’ espulsione dell’imam di Torino, Mohamed Shahin, con un focus sul rapporto tra sicurezza nelle città italiane e presenza dell’Islam sul territorio. Indice. Anticipazioni di Quarta Repubblica 1 dicembre 2025. Espulsione dell’imam di Torino: il caso Shahin al centro del dibattito. Assalto alla redazione de La Stampa e proteste pro-Palestina. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
Stasera alle 21.30 con @nicolaporro su @rete4. Non potete mancare. #quartarepubblica - facebook.com Vai su Facebook
Stasera alle 21.30 con @NicolaPorro su #Rete4 #quartarepubblica Vai su X
Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera (lunedì 6 ottobre): il delitto di Garlasco e la tensione in Medio Oriente - Torna questa sera in tv "Quarta Repubblica", il talk di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro. Riporta ilmessaggero.it
Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: dalla pace in Medio Oriente alle ultime novità su Garlasco - Oggi 13 ottobre torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21. Scrive affaritaliani.it
Sallusti show a Quarta Repubblica: "Guerriglia pro-Pal? Gli italiani non si fidano". VIDEO - Durante la puntata di Quarta Repubblica del 6 ottobre, Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, ha commentato le recenti manifestazioni pro- Da affaritaliani.it
Quarta Repubblica, Vannacci inchioda Schlein: "Capolavoro di logica al contrario" - Se ne parla durante la puntata di Quarta Repubblica in onda il 20 ottobre. Segnala iltempo.it