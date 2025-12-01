Nicola Porro torna questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su Rete 4, ecco le anticipazioni. Al centro della puntata ci sarà il caso dell’ espulsione dell’imam di Torino, Mohamed Shahin, con un focus sul rapporto tra sicurezza nelle città italiane e presenza dell’Islam sul territorio. Indice. Anticipazioni di Quarta Repubblica 1 dicembre 2025. Espulsione dell’imam di Torino: il caso Shahin al centro del dibattito. Assalto alla redazione de La Stampa e proteste pro-Palestina. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Quarta Repubblica, l’espulsione dell’imam di Torino al centro della puntata di stasera