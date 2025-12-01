Quanto hanno vinto oggi a la ruota della fortuna 1 dicembre 2025

risultati del 1 dicembre 2025 de la ruota della fortuna. La puntata di La Ruota della Fortuna di oggi, 1 dicembre 2025, ha offerto un nuovo pomeriggio ricco di suspense e colpi di scena. Il campione in carica Mauro è tornato in studio con l’obiettivo di difendere il titolo e aumentare ulteriormente il montepremi accumulato. Dopo aver affrontato con successo due avversari, Mauro si è guadagnato l’accesso alla temutissima Ruota delle Meraviglie, il gioco finale amatissimo dal pubblico televisivo. l’andamento della finale e vincite di mauro. l’assegnazione del tema e la sfida sui tre buste. Il tema scelto per Mauro era “fenomeno”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Quanto hanno vinto oggi a la ruota della fortuna 1 dicembre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

La nostra Under 16 Regionale che oggi ha vinto con il risultato di 5-2 contro la Panormus ? - facebook.com Vai su Facebook

Hanno vinto le elezioni promettendo più sicurezza e meno tasse. E invece sale la pressione fiscale e aumentano i fatti di cronaca come quelli di questi giorni. Ho fatto una proposta oggi a Mattino Cinque. Mi dite che ne pensate? x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Chi ha vinto La Ruota dei Campioni? Ecco il riassunto dello speciale del 27 novembre - Ecco il riassunto dello speciale del 27 novembre, ossia la seconda puntata. Lo riporta tag24.it

La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti in lacrime con Al Bano: “Sei come me”. Commozione e maxi-vincita - Nella seconda puntata de La Ruota dei Campioni, in onda giovedì 27 novembre 2025, Gerry Scotti si lascia andare ai ricordi Ottima prova per il campionissimo. Riporta libero.it

Chi ha vinto la seconda ruota dei campioni di Gerry Scotti - La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 con Gerry Scotti: sfide tra ex vincitori, ospiti speciali e premi record per una serata ricca di emozioni. Riporta serial.everyeye.it

Chi è Riccardo Piancatelli e quanto ha vinto il campione de La Ruota della Fortuna - Riccardo Piancatelli, 32 anni, ingegnere di Recanati, è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna: al game- Da fanpage.it

La Ruota della Fortuna 28 novembre 2025, chi è e quanto ha vinto ieri sera il nuovo campione Stefano - La campionessa Ludovica da Genova, alla sua seconda puntata, perde il trono. Si legge su msn.com

La Ruota della Fortuna, il campione Riccardo Piancatelli e i 410.700 euro vinti: «Sfidavo mio suocero guardando la tv. Adesso vado in vacanza» - A La Ruota della fortuna era arrivato con tanti tabelloni risolti tra una cena in famiglia e l’altra, cruciverba divorati e quel mix di curiosità nel mettersi alla prova ... Lo riporta msn.com