Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quifinanza.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, viene comunemente convertito in eurokWh (1 euroMWh = 0,001 eurokWh) per una più immediata comprensione da parte dei consumatori. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Ottobre 2025 si è attestato intorno a 0,1055 €kWh, mentre il valore registrato il 1 Dicembre 2025 è di 0,1320 €kWh. Questi valori rappresentano il costo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per arrivare al prezzo finale pagato dalle famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

