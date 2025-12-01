Quanto cosa fare colazione da Carlo Cracco a Milano? Meno di quanto si pensi

Ogni volta che qualcuno pubblica uno scontrino del caffè di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II, sui social è subito dibattito. Il nome dello chef stellato evoca l’idea di prezzi inaccessibili, ma la realtà racconta una storia diversa: fermarsi per una colazione veloce al bancone non è affatto proibitivo. Chi entra nel locale e ordina al banco trova un listino che non si discosta molto dai bar milanesi del centro. Un espresso costa 1,50 euro, il cappuccino arriva a 2 euro e una brioche si aggira sui 2,80 euro. Significa che la classica colazione italiana (cappuccino e cornetto) viene via con circa 5 euro, una cifra che, considerando la location esclusiva sotto le vetrate della Galleria, risulta quasi inaspettata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

