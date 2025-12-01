Quando torni a Ballando? Antonella Clerici domanda diretta a Francesca Fialdini | l’annuncio

La puntata odierna di E’ sempre mezzogiorno ha offerto un incontro particolarmente atteso dal pubblico, grazie alla presenza di Francesca Fialdini, tra le concorrenti più discusse e apprezzate dell’edizione di Ballando con le stelle. Accolta da Antonella Clerici, la giornalista ha presentato in anteprima il suo nuovo libro, ma inevitabilmente gran parte della conversazione si è spostata sulla recente esperienza nel programma di Milly Carlucci, che ha rivelato un lato inaspettato della conduttrice. La Clerici ha infatti ammesso di essere rimasta colpita dal suo talento: “A Ballando ho visto una Francesca inedita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

