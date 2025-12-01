Quando torni a Ballando? Antonella Clerici domanda diretta a Francesca Fialdini | l’annuncio

Caffeinamagazine.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata odierna di E’ sempre mezzogiorno ha offerto un incontro particolarmente atteso dal pubblico, grazie alla presenza di Francesca Fialdini, tra le concorrenti più discusse e apprezzate dell’edizione di Ballando con le stelle. Accolta da Antonella Clerici, la giornalista ha presentato in anteprima il suo nuovo libro, ma inevitabilmente gran parte della conversazione si è spostata sulla recente esperienza nel programma di Milly Carlucci, che ha rivelato un lato inaspettato della conduttrice. La Clerici ha infatti ammesso di essere rimasta colpita dal suo talento: “A Ballando ho visto una Francesca inedita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

torni ballando antonella clericiFialdini, sfogo con la Clerici su Ballando con le stelle: “Era un momento magico”, poi svela se torna dopo l’infortunio - Ospite a È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha parlato della possibilità di rientrare ai ripescaggi: cosa ha detto ... Secondo libero.it

torni ballando antonella clerici"Barbara d'Urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perché non si doveva sapere": il retroscena e "la questione Clerici" - Davide Maggio ricostruisce la vicenda che sarebbe dietro alla cancellazione dello show pensato in Rai per l'attuale concorrente di Ballando ... Da today.it

torni ballando antonella clericiFrancesca Fialdini sabato in pista a Ballando? Cosa ha detto oggi dalla Clerici - Oggi la conduttrice dell’ammiraglia Rai ha avuto il piacere di ospitare nel suo E’ sempre mezzogiorno una delle protagoniste più discusse e amate di Ballando con le stelle, Francesca Fialdini, la qual ... Come scrive msn.com

Antonella Clerici a Tale e quale show o Ballando con le stelle?/ Lei spiazza: “Non parteciperei mai perché…” - Tutto è pronto per il ritorno di The Voice Senior, che sbarca in prima serata su Rai1 a partire da venerdì 14 novembre 2025 con la sua nuova, attesissima stagione. ilsussidiario.net scrive

Andrea Delogu in lutto, la commozione di Antonella Clerici e dei colleghi di Ballando con le Stelle - Dopo la morte del fratello Evan, la Clerici dedica ad Andrea parole piene d'amore, mentre i compagni di Ballando la sostengono con affetto. Lo riporta movieplayer.it

Antonella Clerici: “La televisione non inganna: devi essere quello che sei” – Intervista - Dal 14 novembre torna su Rai 1 The Voice Senior, uno degli appuntamenti più amati del venerdì sera. Secondo superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Torni Ballando Antonella Clerici