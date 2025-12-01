Quando tornano Anguissa e Gilmour? Conte svela i tempi di recupero

Nel post partita di Roma-Napoli, Antonio Conte ha fatto il punto della situazione sugli infortunati in casa azzurra. In particolare, in conferenza stampa, il tecnico si è soffermato sui tempi di recupero previsti per Billy Gilmour, che si opererà nelle prossime ore in Inghilterra, e Frank Zambo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it