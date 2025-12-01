Quando può nevicare a Roma? La combinazione metereologica che trasforma la Capitale in bianco

Vi siete mai immaginati un dicembre a Roma avvolto dal bianco? Nella Capitale la neve è un evento raro, quasi leggendario: in un secolo può comparire appena una decina di volte, trasformando per poche ore la città eterna in uno scenario da cartolina. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Pensare a Roma sotto un manto nevoso significa immaginare piazze monumentali, palazzi antichi e strade storiche ricoperte di bianco: uno spettacolo inconsueto che, negli ultimi cento anni, si è verificato solo in occasioni eccezionali. 🔗 Leggi su Funweek.it