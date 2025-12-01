Quando Pietrangeli spiegò | Ecco perché Sinner è il più forte
AGI - Alle ultime ATP Finals di Torino, che hanno consacrato Jannik Sinner maestro dei maestri per la seconda volta consecutiva, mancava solo lui: Nicola Pietrangeli. Il resto della ‘squadra’ che per prima vinse la Coppa Davis nel 1976 era rappresentata dai vari protagonisti di allora, da Adriano Panatta a Paolo Bertolucci e Corrado Barazzutti. Un’assenza che in molti hanno letto come un triste presagio. Da un luogo che nel 2024 forse ha sancito la fine di una schermaglia alimentata ad arte dalla stampa e sostenuta dal vecchio campione attaccato ai suoi record e alla sua storia. Proprio all’AGI il 15 novembre 2025 Pietrangeli definì “devastante” il gioco di Jannik e mise fine all’annosa questione su chi sia stato il più forte tennista italiano della storia. 🔗 Leggi su Agi.it
