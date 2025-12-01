Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’indidivuale di Oestersund 2025 | n di pettorale orari precisi streaming

Saranno cinque le azzurre al via della 15 km individuale femminile di Oestersund, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, martedì 2 dicembre, l’azione scatterà alle ore 15.30, e saranno 106 le atlete in gara. Tra le cinque italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel secondo gruppo, con il pettorale numero 31, che scatterà alle ore 15:45:30, e Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 16:02:00. La diretta tv della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’indidivuale di Oestersund 2025: n. di pettorale, orari precisi, streaming

Scopri altri approfondimenti

. ? Il futuro dell’Aeroporto di Foggia dipende da te, dalla tua scelta di volare da o per il #GinoLisa acquistando un volo ? I prezzi partono da €39,99! Non ci sono più scuse Per tutte le info visita www.mondoginolisa. - facebook.com Vai su Facebook

Lisa Vittozzi ancora sul podio con la staffetta mista alla Coppa del Mondo di biathlon: «Non mi aspettavo un inizio così» - Lisa Vittozzi non poteva sperare in un ritorno migliore a oltre 20 mesi dall'ultima presenza nella Coppa del Mondo di biathlon. Secondo ilgazzettino.it

Coppa del mondo biathlon: con Vittozzi due argenti azzurri in due giorni - Secondo posto nelle staffette femminile e mista dietro alla Francia alle gare che si stanno disputando in Svezia ... Da rainews.it

Lisa Vittozzi incredula: “Non mi aspettavo di essere così veloce! Volevo riprendere le altre” - L'Italia ha conquistato un pregevole secondo posto nella staffetta femminile che ha animato la prima giornata della Coppa del Mondo di biathlon. Come scrive oasport.it

Lisa Vittozzi torna rifilando 23" a Braisaz nella frazione di staffetta. Ma il miglior tempo è di Dorothea Wierer… - L'Italia si è piazzata al secondo posto nella staffetta femminile che ha aperto la Coppa del Mondo 2025- Lo riporta oasport.it

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ancora sul podio - Ventiquattro ore è ancora un secondo posto per l’Italia: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi conquistano un ottima seconda piazza nella staffetta mista alle spalle della Fra ... Segnala msn.com

Wierer e Vittozzi sono le tigri delle nevi: l’Italia del biathlon 2ª nella staffetta femminile - Nella prima tappa di Coppa del Mondo le azzurre disputano una grande prestazione: nonostante la penalità a metà gara, compiono una rimonta straordinaria ... Riporta fanpage.it