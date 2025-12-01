Quando mi hanno dato la diagnosi di HIV ho pianto all'inizio non l'accettavo | la storia di Pietro

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, Pietro ha voluto raccontare la sua storia a Fanpage.it: “Quando mi hanno dato la diagnosi, mi è crollato il mondo addosso. Sono fondamentali prevenzione, precauzioni e sincerità”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

