Quando mi hanno dato la diagnosi di HIV ho pianto all'inizio non l'accettavo | la storia di Pietro

In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, Pietro ha voluto raccontare la sua storia a Fanpage.it: “Quando mi hanno dato la diagnosi, mi è crollato il mondo addosso. Sono fondamentali prevenzione, precauzioni e sincerità”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando tre anni fà ci hanno dato la diagnosi, ho pensato: "ecco l'ultima spinta giù dal precipizio di questa vita cosi complicata" All’inizio mio figlio non era nemmeno contemplato. La mia sofferenza ha fatto di tutto per mettersi al centro dell’attenzione. Avevo in - facebook.com Vai su Facebook

HIV e AIDS in Italia nel 2024 – dati principali • 2.379 nuove diagnosi di HIV, trend stabile rispetto al 2023 • 450 nuove diagnosi di AIDS Leggi i dati dell’ @istsupsan salute.gov.it/new/it/news-e-… Vai su X

“Quando mi hanno dato la diagnosi di HIV ho pianto, all’inizio non l’accettavo”: la storia di Pietro - In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, Pietro ha voluto raccontare la sua storia a Fanpage. Come scrive fanpage.it

Hiv, 6 su 10 arrivano tardi alla diagnosi: perché la prevenzione deve cambiare passo - In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, i dati dell’Iss ci dicono che in Italia le nuove diagnosi restano stabili, ma ancora troppe persone ... Scrive repubblica.it

HIV in Italia: Diagnosi Stabili ma Urgente Necessità di Potenziare la Prevenzione - È essenziale potenziare le strategie di prevenzione e migliorare le diagnosi per garantire una risposta efficace a ques ... Lo riporta tuobenessere.it