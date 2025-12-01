Quando l' informazione nutre l' odio antisemita
Le parole dell'Albanese dopo l'attacco alla Stampa (giornale in cui ho lavorato per decenni e a cui sono affezionata) sono un invito a colpire i giornalisti che non scrivono quello che piace a lei. Ovvero che non si piegano, e ce ne sono, alla propaganda quotidiana che i media italiani e internazionali, in maggioranza, hanno fornito al posto dell'informazione sui due anni di guerra di Israele contro Hamas. C'è però qualcosa di giusto in quello che dice, alla rovescia: un monito non a esaltare la demonizzazione per scampare le botte, come la diva palestinista suggerisce, ma invece a ripensare qual è stato il messaggio prescelto, per chi è stato scritto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
