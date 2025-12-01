Quando la festa si fa bellissima

Vacanze di Natale? Per il viaggio c’è un kit completo. La pochette “Essentials” è un’elegante selezione dei migliori prodotti per il corpo Osmè, ideali anche per l’aereo. Interamente prodotti in Italia, includono shampoo riequilibrante, gel doccia emolliente, crema corpo antiossidante, balsamo rinvigorente, sapone vegetale e salvietta rinfrescante, tutti certificati organici. I prodotti di bellezza non sempre strizzano l’occhio all’ambiente. Per chi vuole qualcosa che rispetti la natura, l’ideale è il Balsamo Labbra Naturale – Beauty Made Easy. Lo stick in carta è l’alternativa sostenibile ai balsami tradizionali in plastica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando la festa si fa... bellissima

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bellissima festa finale per il nostro grande progetto Easybasket che da decenni porta la pallacanestro in tutte le scuole primarie del nostro @comunedifucecchio. Grazie a tutte le insegnanti, tutti gli alunni e le loro famiglie per la grande partecipazione. Grazie a - facebook.com Vai su Facebook

Un'altra bellissima foto di Richard con @douglasbooth e @JeremyLangmead alla festa di compleanno di Billie Piper e @JeremyLangmead organizzata da @mrporter Via @JeremyLangmead Richard forever #richardmadden #MaddenFans FanpageItalia Fo Vai su X

Antella in festa si riscopre bellissima. L’Isone è il nuovo fiore all’occhiello - di Manuela PlastinaAntella si veste di festa per una quattro giorni di iniziative e di voglia di stare insieme, in una frazione che negli ultimi mesi ha visto tanti cambiamenti, dal rifacimento del ... Riporta lanazione.it

Federica Pellegrini, bellissima dedica per la figlia per la Festa della donna: "Il mondo è tuo..." - Una festa e ricorrenza importante, che anche Federica Pellegrini ha voluto celebrare nel giusto modo sui social. Scrive corrieredellosport.it

Festa-live a Genova per Alfa:"Il concerto più bello che potessi chiedere" - Dopo un tour europeo e diverse date nei palasport italiani, è tornato a casa, allo Stadium della Fiumara, primo di tre concerti genovesi. Secondo rainews.it

Festa di Santa Croce. Gran finale con i fuochi e boom di visitatori: "Bellissima emozione" - MONTE ISOLA (Brescia)Si è conclusa con uno spettacolo di luci, che hanno illuminato le acque del lago d’Iseo e vestito di nuovi colori le migliaia di fiori che per sei giorni hanno reso Carzano e ... ilgiorno.it scrive

Festa del Carlino alla Palla. Matthias Martelli, giullare alla corte del Bello - Il noto attore urbinate, erede di fatto di Dario Fo, sarà sul palco il prossimo 30 e racconta il rapporto col giornale. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ismea alla Festa del Rugby a Scampia, Marchi “Occasione bellissima" - "Legalità, capacità di interpretare lo sport di base e alimentazione sana vanno assolutamente insieme". Riporta notizie.tiscali.it