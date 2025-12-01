Quando capirete su Sempio… Garlasco Lovati non fa giri di parole in diretta L’annuncio in diretta a Mattino Cinque

L’ultima puntata di Mattino Cinque si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia verbale, con il caso Garlasco al centro di tensioni e accuse incrociate. Quello che doveva essere un semplice aggiornamento tecnico sulle nuove analisi genetiche è rapidamente degenerato in un confronto acceso, più emotivo che scientifico, tra gli ospiti in studio. Un’atmosfera elettrica ha avvolto lo studio fin dai primi minuti, confermando come questo dossier giudiziario rimanga uno dei più divisivi della cronaca recente. Lovati attacca: “Operazione di puro terrorismo”. Ancora una volta, Massimo Lovati ha catalizzato l’attenzione, sfoggiando un atteggiamento polemico e difensivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quando capirete su Sempio…”. Garlasco, Lovati non fa giri di parole in diretta. L’annuncio in diretta a Mattino Cinque

Leggi anche questi approfondimenti

#quartogrado Ma qualcuno in procura sta provando a capire perché Nuzzi ha così a cuore la famiglia Sempio? Quando la difesa é così palese mi pare non basti la linea editoriale a giustificare #garlasco Vai su X

Avvocata Giada Bocellari, l'esito della perizia del Tribunale conferma che il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi è altamente compatibile con la linea maschile della famiglia di Sempio. Era quello che vi aspettavate? «Per una valutazione completa atten - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, l'avvocato di Lovati: "Da quando i Sempio si sono divisi da lui sono successe delle cose..." - A Ignoto X, l’avvocato di Lovati, Fabrizio Gallo, ha commentato il lavoro svolto dal collega nel caso Garlasco: “Lovati ha difeso bene Sempio, ha avuto un risultato strepitoso. Si legge su la7.it

Garlasco, minacce a Massimo Lovati: «È meglio che stai zitto». Il biglietto recapitato all'ex difensore di Andrea Sempio - È questo il messaggio arrivato nello studio di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso ... Segnala ilgazzettino.it

Delitto di Garlasco, minacce a Lovati/ L’avvocato: “Non so da dove arrivano, non ho paura né nemici” - A Storie Italiane il delitto di Garlasco, con l'intervista a Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, sulle minacce ricevute Il talk di Rai Uno, Storie Italiane, ha parlato stamane con l’avvocato ... Segnala ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, Lovati vs Gallo: “Non gli ho parlato dello scontrino di Sempio”/ “Temo la sospensione” - Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati prende le distanze dal suo legale sullo scontrino di Andrea Sempio, ma Fabrizio Gallo rilancia... Da ilsussidiario.net

Garlasco, Lovati verrà ascoltato in Procura. L’ex legale di Sempio a Fanpage: “Non ho nulla da temere” - Nei prossimi giorni Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, il 36enne indagato per omicidio in concorso nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, verrà ascoltato dalla Procura di Brescia. Si legge su fanpage.it

Garlasco, botta e risposta tra Rinaldi e l’avvocato di Lovati sulla rinuncia all'incarico: "Ha paura? Sono sorpreso..." - Delitto di Garlasco, il botta e risposta a Ignoto X tra Pino Rinaldi e Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, sulla possibilità di lasciare l'incarico dopo la lettera di minacce. la7.it scrive