Quando capirete su Sempio… Garlasco Lovati non fa giri di parole in diretta a Mattino Cinque

Nell’ultima puntata di Mattino Cinque, lo spazio dedicato al caso Garlasco si è trasformato in una lunga sequenza di tensioni, sovrapposizioni di voci e accuse incrociate, confermando quanto questo dossier giudiziario resti uno dei più divisivi della cronaca recente. Sin dai primi minuti, lo studio ha assunto un’atmosfera elettrica: ciò che era stato annunciato come un aggiornamento tecnico sulle nuove analisi genetiche è rapidamente degenerato in un confronto serrato, più emotivo che scientifico, tra gli ospiti presenti. >> “Perché Alberto Stasi è finito dentro”. Dopo 18 anni ombre nere su Garlasco, la scoperta dopo le ultime indagini A occupare il centro della scena è stato, ancora una volta, Massimo Lovati, che fin dalle prime battute ha mostrato un atteggiamento polemico e difensivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

