Trento è la città italiana dove si vive meglio, Reggio Calabria quella dove si vive peggio. Bologna si piazza al quarto posto e riguadagna cinque posizioni rispetto al 2024. Arriva fine anno e, come al solito, siamo travolti da numeri, statistiche, bilanci. In questo caso parliamo di qualità della vita in Italia e, con tutto il rispetto per le fonti di questa ricerca (autorevolissima: Il Sole 24 Ore), viene sempre più spesso da chiedersi se le mille graduatorie con le quali riempiamo i giornali, e anche le righe di questa newsletter, siano davvero attendibili e, soprattutto se entrino nella ‘carne’ della gente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it