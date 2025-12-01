Qualità della vita Trento è prima | Milano nella top ten Roma in risalita Napoli tra le peggiori

È ancora una volta il Trentino-Alto Adige a dominare la classifica sulla qualità della vita in Italia. Lo rivela l’indagine annuale del Sole 24 Ore, giunta alla sua 36esima edizione. L’analisi prende in considerazione 90 statistiche volte a misurare la vivibilità delle città e il benessere degli abitanti. A occupare il primo gradino del podio è la provincia Trento, con un punteggio di 648,6, seguita da Bolzano (633 punti) e Udine (613,7 punti), rispettivamente al secondo e terzo posto. Le città al Nord le più vivibili, male il Sud. Scorrendo la graduatoria finale delle province italiane con la qualità della vita più alta, continuano a vedersi solo centri urbani situati al Nord: Bologna (4ª), Bergamo (5ª), Treviso (6ª), Verona (7ª), Milano (8ª), Padova (9ª) e Parma (10ª). 🔗 Leggi su Open.online