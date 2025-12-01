Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua annuale indagine. Per la trentaseiesima edizione, relativa al 2025, in testa c’è Trento, seguita da Bolzano e Udine. Nella top ten trionfa il Nord. Risalgono le grandi città metropolitane, con Bologna al quarto posto (+5 posizioni sul 2024) e Milano all’ottavo (+4 posizioni). Firenze stabile al 36esimo posto. Roma sale di 13 gradini rispetto all’edizione 2024 arrivando 46esima. Il Sud e le Isole rimangono indietro: Cagliari al 39esimo posto è la prima provincia meridionale per piazzamento e Reggio Calabria è l’ultima classificata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Qualità della vita, Trento è la provincia italiana in cui si vive meglio. La classifica