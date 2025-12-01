Qualità della vita Trento è la provincia italiana in cui si vive meglio La classifica
Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua annuale indagine. Per la trentaseiesima edizione, relativa al 2025, in testa c’è Trento, seguita da Bolzano e Udine. Nella top ten trionfa il Nord. Risalgono le grandi città metropolitane, con Bologna al quarto posto (+5 posizioni sul 2024) e Milano all’ottavo (+4 posizioni). Firenze stabile al 36esimo posto. Roma sale di 13 gradini rispetto all’edizione 2024 arrivando 46esima. Il Sud e le Isole rimangono indietro: Cagliari al 39esimo posto è la prima provincia meridionale per piazzamento e Reggio Calabria è l’ultima classificata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giunta alla sua 36° edizione, torna l’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, un indice concreto della capacità dei territori di rispondere... - facebook.com Vai su Facebook
Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X