Qualità della vita | Trento e Bolzano in testa Siena prima in Toscana Firenze stabile 36° posto ma seconda per numero di reati

Siena, prima tra le toscane, perde sei posizioni ed è ora al 21mo posto nazionale, ma è prima in Italia per la qualità della vita delle donne, Pisa è 29ma con un miglioramento di 5 gradini, mentre Firenze è stabile al 36mo posto generale ma è seconda in Italia per numero di reati ogni 100mila abitanti (+7,4%) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Qualità della vita: Trento e Bolzano in testa. Siena prima in Toscana. Firenze stabile (36° posto) ma seconda per numero di reati

