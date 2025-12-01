Qualità della vita Trento al top Salgono Roma e Milano

Trento e Bolzano ancora in cima alla classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore tra le 107 province italiane esaminate. Per una volta la percezione soggettiva coincide dunque con i dati frutto di monitoraggi empirici: sono 90 gli indicatori statistici utilizzati, forniti alla redazione da fonti certificate, che misurano il benessere nei territori italiani. Trento è la punta dell'iceberg e sul podio dell'edizione 2025, salgono anche Bolzano (già cinque volte prima, l'anno scorso era terza) e Udine, vincitrice dell'edizione 2023. Il territorio altoatesino viene spinto in seconda posizione dalle performance in "Affari e lavoro" e dai primati in alcuni importanti indicatori tra cui il quoziente di natalità (i nuovi nati ogni 1000 abitanti sono 8,4 contro i 6 della media nazionale). 🔗 Leggi su Iltempo.it

