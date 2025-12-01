Qualità della vita Trento al top Salgono Roma e Milano
Trento e Bolzano ancora in cima alla classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore tra le 107 province italiane esaminate. Per una volta la percezione soggettiva coincide dunque con i dati frutto di monitoraggi empirici: sono 90 gli indicatori statistici utilizzati, forniti alla redazione da fonti certificate, che misurano il benessere nei territori italiani. Trento è la punta dell'iceberg e sul podio dell'edizione 2025, salgono anche Bolzano (già cinque volte prima, l'anno scorso era terza) e Udine, vincitrice dell'edizione 2023. Il territorio altoatesino viene spinto in seconda posizione dalle performance in "Affari e lavoro" e dai primati in alcuni importanti indicatori tra cui il quoziente di natalità (i nuovi nati ogni 1000 abitanti sono 8,4 contro i 6 della media nazionale). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Qualità della vita, dove si vive meglio in Toscana - La classifica - facebook.com Vai su Facebook
Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X
Qualità della vita, Trento al top. Salgono Roma e Milano - Trento e Bolzano ancora in cima alla classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore tra le 107 province italiane esaminate. Riporta iltempo.it
Qualità della vita 2025, dove si vive meglio in Italia: Trento al top, salgono Roma e Milano (ma per le donne la città ideale è Siena) - Migliorano le città metropolitane: Milano (+4 posizioni rispetto al 2024) e Bologna (+4). Lo riporta corriere.it
Qualità della vita 2025, Trento la città dove si vive meglio. Per le donne la città ideale è Siena - Nella classifica annuale del Sole 24 ore salgono Roma e Milano. Scrive msn.com
Qualità della vita, la classifica: Trento al top, sorpresa Roma in risalita. Reggio Calabria ancora in fondo - Lo certifica la trentaseiesima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel ... msn.com scrive
Qualità della vita: Trento prima in Europa, Bolzano nella top ten italiana - Trento è la città europea con il primato di persone soddisfatte della propria vita in città, al livello di Stoccolma o Lussemburgo. Come scrive rainews.it
Qualità della vita, Trento è prima: Milano nella top ten, Roma in risalita, Napoli tra le peggiori - Lo rivela l’indagine annuale del Sole 24 Ore, giunta alla sua 36esima edizione. Da msn.com