Qualità della vita Sole 24 Ore la Toscana resta fuori dalla top 20 Siena prima della regione

Firenze, 1 dicembre 2025 – Nessuna provincia toscana entra nella top 20 nazionale della nuova classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. È Siena la migliore della regione, ma arretra di sei posizioni rispetto allo scorso anno e si ferma al 21esimo posto in Italia. Un dato che pesa, soprattutto perché certifica l’assenza della Toscana dalle prime venti posizioni della graduatoria generale. Il quadro che emerge dall’edizione 2025 dell’indagine fotografa una regione che mostra segnali di dinamismo in alcune realtà, ma che complessivamente fatica a tenere il passo delle province leader a livello nazionale, dominate ancora una volta da Trento e Bolzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Qualità della vita Sole 24 Ore, la Toscana resta fuori dalla top 20. Siena prima della regione

