Qualità della vita Parma entra nella top ten | +16 posizioni in un anno
È stata pubblicata oggi la nuova classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, il tradizionale report che ogni anno fotografa il livello di benessere delle province italiane. Parma conquista la top ten, piazzandosi al decimo posto assoluto e mettendo a segno un balzo significativo: +16. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
