Qualità della vita Messina ferma al 91° posto | la città resta nelle retrovie d’Italia secondo la classifica del Sole 24Ore
Messina riappare nella classifica 2025 della Qualità della vita del Sole 24 Ore senza riuscire a spostarsi dal fondo: il 91° posto su 107 province conferma infatti una situazione che, di anno in anno, cambia troppo poco. Pur perdendo due posizioni rispetto al 2023, il quadro complessivo resta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
