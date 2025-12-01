Qualità della vita le pagelle toscane | Livorno guadagna 13 posizioni Siena è 21esima in Italia
FIRENZE – È arrivato il momento del check-up annuale per i territori italiani. Il Sole 24 Ore ha pubblicato la consueta indagine sulla Qualità della vita. Una fotografia dettagliata del benessere nazionale, basata su 90 indicatori statistici divisi in sei macro-aree. Siena guida la regione, ma frena La prima della classe in Toscana resta Siena. La provincia del Palio si piazza al 21esimo posto nazionale. Tuttavia, registra un calo rispetto all’anno precedente, perdendo sei posizioni. C’è però un primato d’eccellenza assoluta: Siena è la provincia numero uno in Italia per la qualità della vita delle donne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
