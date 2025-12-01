Qualità della vita indagine del Sole 24 Ore | Trento prima il Sud sprofonda Napoli al 104° posto

Trento conquista il primo posto nella nuova edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore, seguita da Bolzano e Udine. L’indagine — giunta alla sua trentaseiesima edizione — conferma la forza del Nord, che domina la top ten con Bologna quarta e Milano ottava, insieme a province più piccole ma molto performanti: Bergamo quinta (vincitrice 2024), Treviso sesta con un balzo di 18 posizioni, Verona settima, Padova nona dopo trent’anni di assenza tra le prime dieci e Parma decima. Le grandi città migliorano quasi tutte: Roma risale di 13 posizioni e arriva al 46° posto, Genova guadagna 11 gradini (43° posto), mentre Torino si muove appena (+1, 57° posto). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

QUALITA' DELLA VITA ? La provincia di Foggia è 98^: guadagna una posizione, ma è penultima tra le pugliesi. Il dettaglio della classifica per macroaree ? - facebook.com Vai su Facebook

Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X

Qualità della Vita 2025: Trento in vetta, Salerno recupera due posizioni nella classifica del Sole 24 Ore - Pubblicata la 36^ edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori. Secondo infocilento.it

Qualità della vita 2025, dove si vive meglio in Italia: Trento al top, salgono Roma e Milano (ma per le donne la città ideale è Siena) - Migliorano le città metropolitane: Milano (+4 posizioni rispetto al 2024) e Bologna (+4). Lo riporta corriere.it

Qualità della vita Sole 24 Ore: Brescia 28esima in Italia - La nuova edizione dell’indagine che misura i livelli di benessere nelle 107 province italiane incorona Trento. giornaledibrescia.it scrive