Qualità della vita in Lombardia | Milano torna nella top ten Bergamo scivola dal primo al quinto posto
Milano, 1 dicembre 2025 – Il Trentino Alto Adige conquista la 36esima edizione della Qualità della vita del "Sole 24 Ore", indagine per misurare i livelli di benessere nei territori italiani. La top ten premia infatti, in modo particolare, il versante Nord-Orientale della penisola. Ma la Lombardia riesce a conquistarsi due posizioni: se Bergamo scivola dal primo (nel 2024) al quinto posto, Milano riappare e si piazza ottava. Il capoluogo lombardo nel 2018 era arrivato al primo posto, ma rispetto al 2024 (era al 12esimo posto) ha guadagnato 4 posizioni. L’indagine. Il podio. La top ten. Divario tra Nord e Sud. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
