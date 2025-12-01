Qualità della vita in Italia Trento prima in classifica

Trento è la città dove si meglio in Italia. Lo riporta la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita 2025. Sempre nel Nord-Est, subito dopo Trento troviamo Bolzano, mentre al terzo posto c’è Udine, vincitrice dell’edizione 2023. La top 10 è tutta settentrionale con province più piccole come Bergamo Treviso, Padova. Chiude la classifica dei primi 10 Parma, l’anno scorso al 26esimo posto. Qualità della vita, dominano Trento e Bolzano. “La qualità della vita – scrive il quotidiano – è la dimensione del benessere che più impatta sulla percezione soggettiva. E proprio nelle province di Trento e Bolzano questa dimensione «si sposa perfettamente con i risultati della 36esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sulla “Qualità della vita 2025” che incorona questi territori in cima alla classifica». 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

