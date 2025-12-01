Qualità della vita in Italia Trento prima in classifica
Trento è la città dove si meglio in Italia. Lo riporta la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita 2025. Sempre nel Nord-Est, subito dopo Trento troviamo Bolzano, mentre al terzo posto c’è Udine, vincitrice dell’edizione 2023. La top 10 è tutta settentrionale con province più piccole come Bergamo Treviso, Padova. Chiude la classifica dei primi 10 Parma, l’anno scorso al 26esimo posto. Qualità della vita, dominano Trento e Bolzano. “La qualità della vita – scrive il quotidiano – è la dimensione del benessere che più impatta sulla percezione soggettiva. E proprio nelle province di Trento e Bolzano questa dimensione «si sposa perfettamente con i risultati della 36esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sulla “Qualità della vita 2025” che incorona questi territori in cima alla classifica». 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Altre letture consigliate
È uscita, come ogni anno, la classifica sulla qualità della vita in Italia secondo il Sole 24 ore e… come ogni anno abbiamo dato il bianco… FACCIAMO ANGUSCIA BELIN! - facebook.com Vai su Facebook
Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X
Qualità della vita: il Trentino è la provincia d'Italia in cui si vive meglio, segue Bolzano - La 36esima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine che misura i livelli di benessere nei territori italiani a della provincia di Trento al top dell’Indice di Sportività 2025 ed Eco ... Segnala rainews.it
Trento. La qualità della vita è la migliore d’Italia - Secondo l’ultima rilevazione Istat sugli «Aspetti della vita quotidiana», a Trento e a Bolzano si registra anche il più elevato livello ... Si legge su secolo-trentino.com
Qualità della vita 2025, dove si vive meglio in Italia: Trento al top, salgono Roma e Milano (ma per le donne la città ideale è Siena) - Migliorano le città metropolitane: Milano (+4 posizioni rispetto al 2024) e Bologna (+4). corriere.it scrive
È Trento ‘la regina d’Italia’ per qualità di vita, seguono Bolzano e Udine: la classifica del Sole 24 Ore - Ad un podio tutto alpino si contrappongono le ultime 24 posizioni tutte occupate da province del Mezzogiorno: maglia nera a Reggio Calabria ... Riporta dire.it
Qualità della vita del 2025: Trento in testa, Siena città ideale per le donne, ultime posizioni tutte al Sud - "La fiducia nel futuro, inoltre, è scarsa: lo dimostra la scarsa propensione a fare figli” ... Scrive msn.com