Qualità della vita Bergamo perde 4 posizioni e scende al 5° posto Trento sale in vetta

Dopo il primo posto conquistato nel 2024, Bergamo cede lo scettro di città in cui si vive meglio. La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle province italiane premia infatti Trento, mentre la nostra città perde 4 posizioni scendendo fino al 5° posto, sopravanzata anche da Bolzano (già pluri-campione in passato), Udine (al primo posto nel 2023) e Bologna, che in quest’ordine si posizionano al 2°, 3° e 4° posto della graduatoria. Dall’analisi dei 90 indicatori statistici utilizzati, divisi in 6 macrocategorie, emerge come Bergamo si metta in evidenza soprattutto per il miglior dato nazionale assoluto in termini di migrazione ospedaliera ridotta al minimo (ovvero le dimissioni di residenti avvenute in un’altra regione), ma anche in termini di sostenibilità, essendo al 3° posto nazionale assoluto, dietro soltanto a Brescia e Treviso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Altre letture consigliate

ULTIM'ORA Qualità della Vita: Foggia è 98esima nella classifica del Sole 24Ore, +1 rispetto allo scorso anno - facebook.com Vai su Facebook

Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X

Qualità della vita, Bergamo perde 4 posizioni e scende al 5° posto. Trento sale in vetta - La classifica del Sole 24 Ore: anche Bolzano, Udine e Bologna sopravanzano la provincia Orobica, che nel 2024 aveva chiuso al primo posto ... bergamonews.it scrive